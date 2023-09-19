Burdur'da Bahçede Yemek Yaparken Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Burdur'da bahçede yemek yapmak için yaktıkları ateşin sıçradığı müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu. Evde bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu yangından sağ kurtuldu.

Burdur'da bahçede yemek yapmak için yaktıkları ateşin sıçradığı müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bağlar Mahallesi'nde Sadık Yıldırım'a ait müstakil evin bahçesinde yemek yapmak için ateş yakıldı.

Yerdeki kuru otlar tutuşunca alevler bahçeyi ve odunluğu sardı. Evin bitişiğindeki saman balyaları da tutuşunca yangın eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu kendisini dışarı atmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde ve samanlıkta hasara neden oldu.