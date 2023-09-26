Erzurum'un Oltu İlçesi'nde yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Kırdağı'nda vargit çiçekleri açtı. Yöre insanına göre; vargit çiçeklerinin açması 'Soğuklar başlıyor, artık göç vakti gelmiştir' anlamını taşıyor.

Bu çiçekler yaylalardan 'vargit' diyor

Yaylalarda 'vargit' çiçekleri açtı, yaylacılara yol göründü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesi'nde yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Kırdağı'nda vargit çiçekleri açtı. Yöre insanına göre; vargit çiçeklerinin açması "Soğuklar başlıyor, artık göç vakti gelmiştir" anlamını taşıyor.

İlkbaharda kar çiçeği olarak açan baharı müjdeleyen kardelenler sonbaharda ise vargit çiçeği olarak açıyor. Sonbaharda yaylalarda açan vargit çiçekleri yaylalardan inme vaktinin geldiğini gösteriyor.

Emekli Öğretmen Osman Aslan Oltu Kırdağ'da doğaseverler yürüyüşünde rastladıkları kar çiçeklerine baharın müjdecisi olan kardelenler diğer adı kar çiçeklerinin büyüleyici güzelliği olduğunu belirterek, "İlkbaharda ve sonbaharda kırdağa çıkıyoruz. İlkbaharda çıktığımızda kardelen çiçekleri baharın müjdecisi oluyorlar. Sonbaharda açmaları ise yaylalarda kalan yaylacıların artık yaylayı terk etmesi anlamına geliyor. Çiçeğin sonbaharda ki ismi ise vargit çiçeğidir" dedi.