Bolu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Yeniçağa'dan Mengen istikametine giden Fatih Karakaya idaresindeki 41 YM 620 plakalı kauçuk yüklü tır, Adaköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.