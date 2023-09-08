Besni'de Yem Yüklü TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada yem yüklü TIR devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde devrilen yem yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Besni'ye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Hamdullah Gültekin yönetimindeki 41 AFK 248 plakalı yem yüklü TIR, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından TIR sürücüsü Gültekin, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR'ın kasasında bulunan yemler ise yola saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.