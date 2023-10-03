Berber, yaşlı ve engellilere ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir berber, iş yerine gelen yaşlı ve engellilere hiçbir ücret talep etmeden yaklaşık bir yıldır ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor. Bu farkındalık çalışmasıyla herkese örnek olacak bir davranış sergileyen berber, gönüllülere dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki berber, iş yerine gelen yaşlı ve engellileri hiçbir ücret almadan yaklaşık bir yıldır ücretsiz tıraş ediyor.

Karlıova ilçesinde erkek kuaförü olan İsmail Yalçın, 1 yıldır yaptığı farkındalık çalışmasıyla herkese örnek olacak bir davranış sergiliyor. Berbere gelen engelli ve 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz tıraş eden Yalçın, bu durumu sürdürmeye devam ediyor. Amacının gönüllülere dokunmak olduğunun altını çizen Yalçın, bu durumdan dolayı da mutlu olduğunu söyledi. Yalçın, "Yaklaşık 1 yıldır bunu yapıyorum. 65 yaş ve üstü ile engelli bireylerimizi tıraş ediyoruz. Karşılıksız yapıyoruz, herhangi bir menfaat beklemiyoruz. Geliyorlar çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Onlarla ilgilenmek bizi mutlu ediyor, mutlu oluyoruz" dedi. - BİNGÖL