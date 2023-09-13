Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Kemalpaşa Mahallesi Maden Ocağı arkasında su depolarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan da bir helikopterle müdahale edilen yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.