Avcılar'da Yangında Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Avcılar'da dört katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında yabancı uyruklu bir ev sahibi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da dört katlı binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yabancı uyruklu bir ev sahibi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Avcılar Yeşilkent Mahallesi G111 Sokak'ta, saat 16.50 sıralarında bodrum üzeri dört katlı binanın birinci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle binanın birinci katının bir odasında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalleli ile bina sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde dumanlardan dolayı mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişiyi kurtarırken, dumandan etkilenen çocuklar ve diğerlerine ambulansta ayakta tedavi yapıldı. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir ev sahibi, tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması devam ediyor.