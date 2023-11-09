Avcılar'da Metrobüs Turnikelerinde Arıza

AVCILAR'da metrobüs durağındaki turnikelerin bir kısmında arıza meydana geldi. Yolcular geçiş yapamayınca, yaklaşık 1.5 saat süreyle turnikenin önünde yoğunluk oluştu.

Avcılar Merkez Üniversitesi Kampüsü durağındaki turnike sisteminde, sabah 07.30 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle turnikelerin büyük kısmı devre dışı kaldı. Sabah, metrobüse binmek üzere gelenler, turnikelerin önünde giderek artan yoğunlukla karşılaştı. Metrobüslerle Avcılar'a gelenler de kalabalıktan turnikeleri geçmekte zorlandı. Arızaya müdahale eden görevlilerin çalışmasının ardından saat 09.00 sıralarında turnikeler yeniden çalışmaya başladı. Uzun süre turnikelerin önünde geçmek için bekleyenler, duruma tepki gösterdi.