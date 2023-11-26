Ataşehir'de 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

ATAŞEHİR'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Erzurumlular Sokak üzerindeki 2 katlı binada çıktı. Binanın çatı katında bilinmeyen nedenle başlayan alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisi ile çatının tamamını saran alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında binanın çatı katında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çevre sakini Nesime Adıyaman, "Ben içeride oturuyordum, benim çocuklar dışarı çıktı. Ben dışarı çıktığımda burası yanıyordu. Yandaki binalara da sıçrama vardı. Hafiften rüzgar da vardı. İnşallah insanlarda bir şey yoktur. Burada bütün vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kimseye bir şey olmadı" dedi.