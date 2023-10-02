Arpet Şelalesi Kurumaya Devam Ediyor

Arpet Şelalesi gün geçtikçe kuruyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Arpet Şelalesi gün geçtikçe kuruyor.

Küresel iklim krizinin belirtileri devam ediyor. Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Arpet Şelalesi, küresel iklim krizi nedeniyle kurumaya devam ediyor. Gün geçtikçe kurumaya yüz tutan şelale, çevredeki vatandaşları tedirgin ediyor. Şelalenin azlığından üzgün olduğunu belirten Ali Akarsu, "Bitlis'in Hizan ve Tatvan karayolu arasında bulunan Arpet Şelalesi'ne yıllardır gidip geliriz. Son yıllarda yaşanan kuraklıktan ötürü şelalenin suyu bayağı azalmış. İnsanlarımızın şuurlu bir şekilde suları kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bizler yıllarca burada şelalenin akan şekilde video ve fotoğrafını çekerdik, maalesef ki bu sene gelip gördüğümüzde suyun bayağı bir eksildiğini gördük. Bu durum karşısında bayağı şaşkınız, önlem alınmasını istiyoruz" dedi.