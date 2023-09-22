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Antalya'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi Kemer Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side Antik Kent istikametine seyir halindeki Hüseyin Kurban'ın kullandığı 31 ALZ 962 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Cemil Kurban yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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