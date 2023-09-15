Antalya'da Acısu Irmağı kıyısındaki sazlık yangını söndürüldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Acısu Irmağı kıyısındaki sazlıklarda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Manavgat ve Serik ilçeleri sınırındaki Acısu Irmağı'nın Boğazkent'ten denize dökülen bölgesinde dün akşam çıkan orman yangını söndürülürken, aynı yerde bugün saat 15.00 sıralarında iki ayrı yangın daha çıktı. Manavgat'ın Denizyaka Mahallesi mevkisinde ve Serik'in Boğazkent Mahallesi Acısu Irmağı kıyısındaki yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 helikopter müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 2 dekar sazlık alan yandı. (DHA)