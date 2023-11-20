Ankara'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya toprağa verildi

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya'nın cenazesi, memleketi Mersin'de defnedildi. Kazada yaralanan diğer askerler ise tedavi altına alındı.

ANKARA'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya'nın (24) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Çamlıdere ilçesi TEM Otoyolu Çamlıdere Kavşağı meydana geldi. İstanbul istikametine giden Uzman Çavuş Ö.Ö. yönetimindeki 10 BS 886 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı istikametteki TIR'a arkadan çarptı. Kazada araçtaki Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya hayatını kaybetti; sürücü ile diğer Uzman Çavuş E.A. yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bekar olan Kaya'nın cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Kaya için Nacarlı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene yakınları, kent protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kaya'nın cenazesi, kılınan namaz sonrası toprağa verildi. (DHA)