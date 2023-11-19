Ankara'da Sağanak Yağış
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Yaşam Haberleri
Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Ankara Valiliği, öğle saatlerinden önce kentin güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağış nedeniyle yaşanan bir olumsuzluk bilgisi ulaşmadı.
Ankara'da sağanak yağış
ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.
Ankara Valiliği, öğle saatlerinden önce kentin güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Ankara'da uyarısı yapılan yağış ve fırtına akşam saatlerinde başladı. Yağış nedeniyle yaşanan bir olumsuzluk bilgisi ulaşmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam