Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Ankara Valiliği, öğle saatlerinden önce kentin güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağış nedeniyle yaşanan bir olumsuzluk bilgisi ulaşmadı.

Ankara'da sağanak yağış

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.

Ankara Valiliği, öğle saatlerinden önce kentin güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Ankara'da uyarısı yapılan yağış ve fırtına akşam saatlerinde başladı. Yağış nedeniyle yaşanan bir olumsuzluk bilgisi ulaşmadı.