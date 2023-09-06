Taşova'da örtü yangını... Kaplumbağa yanmaktan kurtuldu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yol kenarında örtü yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale edilerek orman yangınına dönüşmeden söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan köyü yolu üzerinde meydana geldi. Neden çıktığı henüz belli olmayan yangına vatandaşların ihbarı üzerine Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ormanlık alana sıçramaması için Taşova Orman İşletme Müdürlüğü arazözü de olay yerine geldi.

Çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yol üstünde bulunan bir kaplumbağa da yanmaktan kurtuldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.