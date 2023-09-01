Amasya'da Simit Satıcısının Güven Uygulaması

Amasya'nın Taşova ilçesinde belediye otogarında simit satan 58 yaşındaki Yunus Aytaç, "Simidini al paranı bırak" notuyla simitlerini müşterilerine sunuyor.

Aytaç, Taşova Belediyesi Şehirlerarası Otogarı'nda otobüs yazıhanesi işletmeciliğinin yanı sıra otogar çevresinde simit de satıyor.

İnsanlara güvendiğini, simit alan kişilerin ücretini bırakacağını belirten Aytaç, "Taşova Belediyesi şehirlerarası otogarında otobüs yazıhanesi işletmekteyim ayrıca simit satmaya da başladım. Yazıhanede işlerimin yoğunluğu nedeni ile simit arabam garaj dışında durmakta. Halkımıza ve vatandaşımıza güvendiğim için simit arabasının üzerine 'simidini al paranı bırak' yazısı yazdım. Zaman zaman simit arabamı kontrol ediyorum. İnsanlarımız simidini alıp parasını koyuyor. Bizim insanımız iyi ve temiz kalplidir. Bir simide tenezzül edecek insanlar değildirler diye düşünerek böyle bir çözüm buldum." dedi.

Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadığını belirten Aytaç, şunları kaydetti:

"Halkımızdan memnunum. Türk insanı gerçekten dürüsttür. Bu uygulamaya ilk başladığım zamanlar, 'Simidi alıp parayı bırakmazlar' diyenler oldu. Hiç kimse bir simit için kendisini düşürmez. Simidi alıp parayı bırakmazsa da 'Simidimizi yesin helal olsun.' dedim. Vatandaşlarımız bu uygulamadan memnun olduklarını söylüyorlar. 'Helal olsun iyi düşünmüşsün.' diyorlar. İnsanlara güvenmek lazım ve insanlarımız kendilerine güvenildiğini bilsin. Türk milleti olarak böyle düşünmemiz gerekir. Ben insanlarımıza güveniyorum ve her hangi bir şüphem yok."

Simit alan İlhami Ünlü de "Simit satan arkadaşımız tezgahını bırakıp gitmiş, burada insanlar birbirlerine çok güveniyorlar. Bu uygulama insanlarımızın birbirine olan güvenini de artırmaktadır." diye konuştu.