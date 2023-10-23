Altın Künyeyi Polise Teslim Eden 6 Yaşındaki Poyraz Taylan'a Teşekkür

Isparta'da parkta oynarken bulduğu altın künyeyi polise teslim eden 6 yaşındaki Poyraz Taylan'ı okulunda ziyaret eden polis ekipleri örnek davranışı için teşekkür ederek pasta kesti.

Isparta'da parkta oynarken bulduğu altın künyeyi polise teslim eden 6 yaşındaki Poyraz Taylan'ı okulunda ziyaret eden polis ekipleri örnek davranışı için teşekkür ederek pasta kesti.

Eğirdir ilçesinde annesi ile birlikte parka giden 6 yaşındaki Poyraz Taylan, yerde altın bir bileklik buldu. Poyraz Taylan, annesine gösterdiği bilekliği polise teslim etmek istediğini söyledi. Küçük Poyraz, annesi birlikte Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek künyeyi teslim etti. İşlemlerin ardından künyeyi teslim alan polis ekipleri küçük Poyraz'ı eğitim gördüğü Gülpembe Anaokulu Menekşeler sınıfında ziyaret etti. Üzerinde Türk bayrağı ve polis amblemi bulunan özel bir pasta yaptırarak sürpriz yapan Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Özcan Alıcı ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Poyraz Taylan'a duyarlı davranışı için pasta keserek teşekkür etti. - ISPARTA