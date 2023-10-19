Adıyaman'da Hafriyat Kamyonunun Geçtiği Köprü Yıkıldı

Adıyaman'da, hafriyat kamyonunun üzerinden geçtiği köprü ağırlığa dayanamayarak yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Adıyaman'da, hafriyat kamyonunun üzerinden geçtiği köprü ağırlığa dayanamayarak yıkıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen resmi plakalı 02 ABY 985 plakalı kum yüklü kamyon, Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesinin Çat Mezrası yakınlarında bulunan bir köprünün üzerinden geçti. Kamyonun yüküne dayanamayan köprü aniden yıkıldı. Köprüyle birlikte dere yatağına düşen kamyon şaha kalkarken kamyonda bulunan kum ise dere yatağına döküldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN