Adana'da Su Tasarrufu Çağrısı

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), son yılların en sıcak ve kurak günlerinin yaşanması nedeniyle suyun etkin ve tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. ASKİ'den yapılan açıklamada, "Lütfen suyumuzu boşa harcamayalım, etkin ve verimli kullanalım. Hep birlikte geleceğimize sahip çıkalım" denildi.

ASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı İçme Suyu Arıtma Şube Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu yılın yaz aylarında gerçekleşen su tüketim miktarı, geçen yıla kıyasla günlük 25 bin ton artış gösterdi. Hava sıcaklıklarının da artış gösterilmesiyle birlikte su tüketim miktarı bazı günlerde 500 bin tonu aşmaya başladı.

Konuya ilişkin ASKİ tarafından yapılan açıklamada, yakın gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısına dair su kullanımında bilinçli davranılması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Artan su ihtiyacına karşın kaynakların aynı oranda çoğaltılamaması insanlığın gelecekte yaşayacağı en önemli sorunlardan biri haline gelecek. Adana, su kaynakları bakımından 'şimdilik' yeterli bir bölge olmasına rağmen, küresel ısınma, kuraklık ve suyun bilinçsiz kullanımıyla birlikte su sorunu yaşayacaktır. Evimizde, iş yerimizde, günlük yaşantımızda alacağımız küçük önlemlerle dahi çevremize ve gelecek nesillere büyük bir katkı sağlamaktayız. Su tasarrufu sadece kişisel değil, ülke ve dünya çapında önemli bir önlem, büyük bir adımdır. Lütfen suyumuzu boşa harcamayalım, etkin ve verimli kullanalım. Hep birlikte geleceğimize sahip çıkalım."

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli su temin ediyor. Tam otomasyon ile işletilen arıtma tesisinden çıkan ve musluklardan akan sudan günlük numuneler alınıyor ve su kalite parametre analizleri ile değerlendirmeler yapılıyor. Vatandaşlara iletilen suyun ulusal ve uluslararası standartları sağlaması noktasında gerekli tüm analiz ve ölçüm çalışmaları prosedüre uygun şekilde titizlikle gerçekleştiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve gelmesiyle birlikte Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde birçok yenilik ve detaylı bakım-onarım çalışması yapıldı. Bu kapsamda 20 adet filtre, klor kolektörü ve klor hattındaki evaporatörler değiştirildi; klor boruları ve klorinatörlerin iç yapıları yenilendi. Ayrıca klorinatörlerin yerleşim dizaynlarında değişiklik yapıldı.

Yüksek kaliteli ve sağlıklı olan Çatalan suyunun uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılabilmesi için vatandaşların bilinçli yaklaşımı ve tasarruflu tüketiminin önemine dikkat çekildi.