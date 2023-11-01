Adana'da Hafriyat Kamyonu Yaya Geçidinde Çarptı: 1 Ölü

Adana'da bir hafriyat kamyonu, yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Kazada, Baki Karagöz hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

1)HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

ADANA'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı Baki Karagöz (81), hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Y.E., gözaltına alındı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doktor Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Y.E.'nin kullandığı 44 LC 074 plakalı hafriyat kamyonu, yaya geçidinde Baki Karagöz'e çarptı. Karagöz yere düşüp, aracın altında bir süre sürüklendi. Sesi duyup, kamyonu durduran Y.E.'nin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karagöz'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.E. ise polis merkezine götürüldü.