Yarın avm açık mı? 25 Ocak yarın avm açık mı? AVMler açılacak mı? AVMler kapalı mı?

AVM çalışma saatleri İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle değiştirildi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezlerine gidecek olanlar bu işletmelerin kaçta kapandığını araştırmayı sürdürüyorlar. Peki, AVM'ler kaçta kapanıyor, 24 Ocak 2022 tarihinde AVMler erken kapandı. Peki, 25 Ocak yarın avm açık mı? AVMler açılacak mı? AVMler kapalı mı?

Yarın avm açık mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ocak ayı ile birlikte İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeni olması sebebiyle bazı tedbirler alınıyor. Metrokent İstanbul'da hem trafikteki aksaklık hem de toplu taşıma araçlarındaki yoğun nedeniyle binlerce vatandaş, evine ulaşmakta zorluk yaşadı. Vatandaşların toplu ulaşım alanlarında mahsur kalmasının ardından pek çok önlem alındı. 25 Ocak yarın avm açık mı? AVMler açılacak mı? AVMler kapalı mı?

YARIN AVMLER AÇIK MI?

24 Ocak tarihinde İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumusuz etkiledi. Ulaşım sıkıntısı yaşanmaması nedeniyle kamu kurumlarında mesai 15.30'da sona ererken, AVM'lerin de kapanış saati 19.30'a çekilmişti. Ancak 25 Ocak için henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com - Gündem