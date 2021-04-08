Yaralı su tavuğunun tedavisine başlandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan su tavuğu gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimize teslim edildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan su tavuğu gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimize teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken ve bakıma ihtiyaç duyan yaralı su tavuk ekiplerce teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli bakım ve tedavi işlemleri teslim edildi. Yaralı su tavuğun gerekli tedavisinin ardından ekiplerce tekrar teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi. 33 santim boy uzunluğu ile bilinen tavuklara göre daha küçük olan su tavukları koyu renkli tüyleri ve ayırt edici yüzüşleriyle bilinen bir kuş türüdür. Bölgelerinde koruyuculukları ile öne çıkan su tavuklarının yumurtlama dönemi Mayıs-Temmuz arasında olup yavrularla anne-baba ortaklaşa ilgilenirler. Bataklık bitkilerinin tohumları, küçük böcekler, kuş yumurtaları, su bitkileri gibi geniş bir besin yelpazesine sahip olan su tavukları, yuvalarını sazların içerisine ya da su üzerine yaparlar. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 2021 yılı için avlanılması 950 TL para cezasıdır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 7/24 gelen yaralı yaban hayvan ihbarları değerlendirilmekte olup, kentin yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı