Yalova'da sokak hayvanlarına yönelik bir yılda 7 bin 219 ihbar değerlendirildi
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Yalova'da sokak hayvanlarına yönelik bir yılda 7 bin 219 ihbar değerlendirildi

05.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:57
Yalova'da sokak hayvanlarına yönelik bir yılda 7 bin 219 ihbar değerlendirildi

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün 2020 yılında 153 Çağrı Merkezi'ne sokak hayvanlarına yönelik gelen 7 bin 219 ihbarı değerlendirdiği bildirildi.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün 2020 yılında 153 Çağrı Merkezi'ne sokak hayvanlarına yönelik gelen 7 bin 219 ihbarı değerlendirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2020 yılı faaliyet raporlarını açıklayan Veteriner İşleri Müdürlüğünün modern cihazlar ve ekipmanlarıyla hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı.

Geçen yıl 7 bin 219 ihbarı değerlendiren ekiplerin, kaza ve yaralanmalardan dolayı 1232 sokak hayvanına müdahalede bulunduğu duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer faaliyetler içinde yer alan 1320 sokak hayvanı ise bulundukları lokasyonlardan alınarak kısırlaştırıldı ve tedavileri yapıldıktan sonra yasalar gereği sahiplenilmeyenler alındıkları alana bırakılarak takipleri sağlandı. Bununla birlikte 1714 hayvana ise kuduz aşısı uygulandı. Ayrıca bir yıl içinde 86 sokak hayvanı hayvansever duyarlı vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi. Pandemi ve alınan önlemlerden dolayı ise 2020 yılı içinde 501 ziyaretçi kabul edildi. Tüm bu faaliyetlerin yanında Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Merkezince 9 bin 525 kilogram kedi, 6 bin 45 kilogram köpek maması dağıtımı gerçekleştirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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