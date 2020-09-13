Kapalı lokantadaki patlama hasara yol açtı
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Kapalı lokantadaki patlama hasara yol açtı

Yalova'da patlama meydana gelen kapalı lokanta ile çevresindeki binalarda ve bir minibüste hasar oluştu.

13.09.2020 23:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:33

Yalova'da patlama meydana gelen kapalı lokanta ile çevresindeki binalarda ve bir minibüste hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Bulvarındaki kapalı lokantada patlama oldu.

Lokanta kullanılmaz hale gelirken, kapı önündeki bir minübüs ve civardaki binalarda da hasar meydana geldi.

Polisin güvenlik tedbirleri aldığı olay yerinde itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.

Patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kapalı lokantadaki patlama hasara yol açtı

Kaynak: AA

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