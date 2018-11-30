Yalova'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Yalova'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Yalova'da 4.3 büyüklüğünde depremYALOVA - Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yalova'da 4.3 büyüklüğünde deprem

YALOVA - Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 05: 36'da merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 4.3 şiddetindeki deprem yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşti.

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