Yalova'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem
Yalova'da 4.3 büyüklüğünde depremYALOVA - Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Yalova'da 4.3 büyüklüğünde deprem
YALOVA - Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 05: 36'da merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 4.3 şiddetindeki deprem yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşti.