YALOVA BELEDİYESİ ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
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YALOVA BELEDİYESİ ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

YALOVA BELEDİYESİ ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
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YALOVA BELEDİYESİ ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORBirçok noktada devam eden çalışmalarda ekipler, Süleymanbey Mahallesi Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde kaldırım genişletme, Bağlarbaşı Mahallesi yeni yapılan Yalova İlkokulu ile yine Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Mesleki...

YALOVA BELEDİYESİ ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Birçok noktada devam eden çalışmalarda ekipler, Süleymanbey Mahallesi Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde kaldırım genişletme, Bağlarbaşı Mahallesi yeni yapılan Yalova İlkokulu ile yine Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölgelerinde bağlantı ve imar yolları açılması çalışmaları sürdürüyor. Ayrıca Mustafakemalpaşa Mahallesi Irmak ve Melek 1 sokaklarında parke taş yol yapılması devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi ekipleri; "Şehrimizin birçok noktasında çalışmalarımızı devam ediyoruz. Süleymanbey Mahallesi Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde kaldırım genişletme çalışmalarımızın ilk etabını bitirdik. Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Yalova İlkokulu mevkiinde 1 kilometrelik 12 bin m2 bağlantı yolları açmaktayız. Yine aynı mahallemizde Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında 1, 5 km uzunluğunda 15 bin m2 yeni imar yolunun açılması çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla birlikte Mustafakemalpaşa Mahallemiz genelinde parke taşı döşeme işlemlerimiz Irmak ve Melek sokaklarında devam ediyor. Bu mahallemiz genelinde toplamda 5 bin m2 kare parke taşı döşeme işlemi yapıldı" dediler.

Kaynak: Habermetre

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