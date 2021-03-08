Yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı

08.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:28
Yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 80 yaşındaki Ahmet Ç., evin bahçesindeki merdiven demirine iple kendini asarak yaşamına son verdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 80 yaşındaki Ahmet Ç., evin bahçesindeki merdiven demirine iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ç., evinin bahçesindeki merdiven demirine bağladığı ip ile intihar etti. Ahmet Ç.'den uzun süre haber alamayan komşuları, şüphelenerek saat 15.00 sıralarında evine gitti. Komşuları eve girdiğinde Ahmet Ç.'nin cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ahmet Ç.'nin cesedi, Aydın ADÜ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

 


Yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı
Yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı
Yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı
Yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Meral Akşener Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Hande Soral Mehmet Usta Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:28:38. #1.16#
title