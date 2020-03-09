Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirme toplantısı yaptı.

Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Esat Öztürk, toplantıda ilçenin gelişimi için daha çok çalışacaklarını belirtti.

Havaların ısınmasıyla çalışmalarına hız vereceklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Birimlerimiz arasındaki koordinasyonumuzu gözden geçirdik. İlçemiz bir turizm ilçesi. Bu nedenle belediye hizmetlerinde diğer ilçelere göre biraz daha gayretli olmamız lazım. İnşallah 2020 yılı bereketli bir yıl olacak. 'Belediyem Benimle El Ele' projesi kapsamında birçok güzelliğe imza attık. İmza atmaya da devam edeceğiz. Belediyecilik sadece yol yapmak, köprü yapmak, kaldırım yapmak değildir. Mikro hizmet, makro memnuniyet anlayışıyla insanlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA