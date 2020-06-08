Xiaomi Telefonların Kutusundan 120W Şarj Aleti Çıkabilir Xiaomi, geçtiğimiz yıl 100W Super Charge Turbo kablolu hızlı şarj teknolojisini göstermişti. Çinli teknoloji devinin hızlı şarj teknolojisi ile şarjı tamamen biten akıllı telefonu 17 dakika içerisinde tam şarj etmek mümkün.

Xiaomi, geçtiğimiz yıl 100W Super Charge Turbo kablolu hızlı şarj teknolojisini göstermişti. Çinli teknoloji devinin hızlı şarj teknolojisi ile şarjı tamamen biten akıllı telefonu 17 dakika içerisinde tam şarj etmek mümkün. Ancak bu teknoloji henüz yok. Söylentilere göre, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarının kutusunda 100W hatta daha güçlü bir şarj aleti çıkacak.

120W Şarj Aleti Xiaomi Telefonların Kutusundan Çıkabilir

Son kullanıcı olarak hem akıllı telefonların yüksek kapasitede bataryaya sahip olmalarını hem de çabuk şarj olmalarını istiyoruz. Ayrıca fiyatları 10.000 TL seviyesine gelen hatta aşan akıllı telefonların kutusundan da güçlü şarj aletlerinin çıkmasını istiyoruz. Xiaomi, kullanıcıların akıllı telefonda pil beklentilerini karşılayacak bir teknoloji üzerinde uzun süredir çalışıyor. Şirket, hatırlayacağınız üzere geçen yıl bir akıllı telefonu 0'dan 100'e 17 dakikada şarj edebilen 100W hızlı şarj teknolojisinin tanıtımını yapmıştı. Önce videosunu gördüğümüz, sonrasında detaylanan hızlı şarj teknolojisinin bu yıl içinde son kullanıcıya ulaşacak ürünlerde kullanılabileceği Xiaomi tarafından söylendi. Ancak telefonlar, kutusundan daha da güçlü bir şarj cihazıyla çıkabilir.

Weibo'da 120W güç çıkışına sahip olduğu iddia edilen Xiaomi şarj aletini gösteren bir video ortaya çıktı. Şarj cihazı, ortalama telefonun şarj cihazından daha büyük ve daha ağır gibi görünüyor. Beyaz gövdeye sahip Amerikan fişli şarj aleti, 20V 6A, 20V 5A ve 11V 6A güç değerlerini destekliyor.

Şarj aletinin orijinal olup olmadığını videodan anlamak güç ancak Xiaomi, 100W hızlı şarj teknolojisini tanıttığından 120W şarj aletinin sahte olma ihtimali oldukça düşük.