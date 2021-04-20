Xbox Nisan 2021 güncellemesi oyunseverler için açıklandı
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Xbox Nisan 2021 güncellemesi oyunseverler için açıklandı

Xbox Nisan 2021 güncellemesi oyunseverler için açıklandı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Microsoft, Xbox Series ile Xbox One konsollarını kapsayan yeni bir oyun için analiz çalıştırma güncellemesini paylaştı. Xbox Nisan 2021 güncelleme notlarında neler var?

Xbox, Nisan 2021 güncellemesini açıklarken Microsoft ise Xbox Series ve Xbox One konsolları için yeni bir arayüz güncellemesini paylaştı.

XBOX NİSAN 2021 GÜNCELLEME NOTLARI

İndirme hızlarında oyunseverlere yardımcı olacak şekilde "oyunumu askıya al" seçeneği geldi. Bu seçenek bant arayüzünde yer açarak son hızda indirme avantajı sağlıyor. Askıda kalan oyun ise devam ettirilebilir olarak sizlerin seçeneğinize sunuluyor.

Xbox Game Pass tarafına oyun önerileri ve "arkadaşlarla birlikte oyna" sekmesi geldi. Daha önce hangi oyunları oynadıysanız ona göre oyunseverlere yeni öneriler planlıyor. Arkadaşlar ile birlikte oyna seçeneği ise arkadaşınızın oynamış olduğu Xbox Game Pass oyununda multiplayer olarak heen katılmanıza yardımcı oluyor.

Bunun yanı sıra Xbox mobil uygulaması da aylık sıralama tablolarına göz gezdirmek ve oyun ile ilgili detaylı içerikler sayfaları başarı tablolarını açma gibi yeni özellikleriyle beraber güncellenmiş durumda. Xbox mobil sayfasındaki bu özellikler şuanlık bazı oyunseverler için açık durumda. Bu ayın sonlarına doğru ise bütün herkese sunulmuş olacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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