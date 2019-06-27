WSJ: Xi ticaret anlaşması için Trump'a bazı koşullar sunacak

– Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD ile ticaret gerginliklerini bitirecek ticaret anlaşması imzalanması öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'a bazı koşullar sunacağı belirtildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Xi'nin koşulları arasında, ABD'nin kara listeye aldığı Huawei'in satışlarına yeniden izin verilmesi ve ABD'nin cezalandırıcı ek gümrük vergilerinin kaldırılması olacak.

Konuya yakın kaynakların açıklamalarına göre, Xi, Trump ile görüşmesinde, kendinden beklenenin aksine saldırgan bir tutum yerine yapıcı bir tutum sergileyecek.

Kaynak: DHA