Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı karşılaşmaları, İzmir'de başladı
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Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı karşılaşmaları, İzmir'de başladı

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı karşılaşmaları, İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek 2 takımın belli olacağı Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı müsabakaları, İzmir'de başladı.

Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek 2 takımın belli olacağı Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı müsabakaları, İzmir'de başladı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen organizasyondaki ilk maçta Bolu Belediyespor, Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-1 mağlup etti.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Adam Voleybol'u 3-0 yendi.

İlk 2 sırayı alacak ekiplerin Sultanlar Ligi'ne yükseleceği Final Etabı'nda yarın saat 13.00'te Bolu Belediyespor-Adam Voleybol, saat 16.00'da ise Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Edremit Belediyesi Altınoluk maçları oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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