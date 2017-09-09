Voleybol: Mobilya Kupası
Salon: İnegölHakemler: Ali Bağde, Ali İhsan Gözüİnegöl Belediyespor: İbrahim Ersin Başaran, Ceyhun Tendar, Gazmend, Cansın Hacıbekiroğlu, Niels, Antanovich (Caner Dengin, Berkay Bayraktar, Mehmet Almaz, Mustafa Kırıcı, Tunç Ayhan, Cansın Çınar, Anıl Tokat)İstanbul Büyükşehir Belediyespor:...
Salon: İnegöl
Hakemler: Ali Bağde, Ali İhsan Gözü
İnegöl Belediyespor: İbrahim Ersin Başaran, Ceyhun Tendar, Gazmend, Cansın Hacıbekiroğlu, Niels, Antanovich (Caner Dengin, Berkay Bayraktar, Mehmet Almaz, Mustafa Kırıcı, Tunç Ayhan, Cansın Çınar, Anıl Tokat)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Kadir Cin, Görkem Sertel, Serhat Coşkun, Samuele, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Emre Şenol, Demirhan Durul, Ahmet Şahin)
Setler: 25-18, 25-16, 25-19
Süre: 71 dakika (23, 24, 24)
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenen Mobilya Kupası'nın 3. gün ilk maçında İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.