Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: İlhami Şenyurt, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Rishel, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Carlini (Berin Yıldırım, Ada Germen, Santana, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özge Nur Çetiner, Polen Ünver)VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Rishel, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Carlini (Berin Yıldırım, Ada Germen, Santana, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özge Nur Çetiner, Polen Ünver)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Hackley-Bartsch (Ayça Aykaç, Gizem Örge Güner, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz)

Setler: 18-25, 22-25, 13-25

Süre: 76 dakika (22, 31, 23)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 5 Nisan Pazartesi, eşitlik olması halinde üçüncü karşılaşma ise 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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