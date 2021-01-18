Virtual Contemporary Istanbul'u 100 binden fazla kişi ziyaret etti
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Virtual Contemporary Istanbul'u 100 binden fazla kişi ziyaret etti

18.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:44
Virtual Contemporary Istanbul'u 100 binden fazla kişi ziyaret etti

Contemporary Istanbul'un (CI) yeni sanal girişimi "Virtual Contemporary Istanbul", 19 günde 100 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Contemporary Istanbul'un (CI) yeni sanal girişimi "Virtual Contemporary Istanbul", 19 günde 100 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Akbank'ın ana sponsorluğunda 19-20 Aralık'ta ön izleme ile başlayan etkinlik aynı zamanda 1 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

İlk kez gerçekleştirilen ve 6 Ocak'ta sona eren çağdaş sanat fuarına, 13 yabancı ve 24 yerli olmak üzere 37 galeri ile 13 inisiyatif katıldı.

Fuarda 560 sanatçının toplam 1800 eseri sergilenirken, 8'inci kez düzenlenen Plugin'de ise 17 sanatçı 17 eser ile yer aldı

19 günde 100 bindan fazla kişi tarafından ziyaret edilen Virtual Contemporary Istanbul'da sergilenen eserlerin yüzde 36'sı satılırken, bir eser 480 bin dolar fiyatla yurt dışından alıcı buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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