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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 116.200 puanda dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
13.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:36

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 116.200 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.725 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 500 puan altında, 116.200 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, alıcılı seyreden endeks kontratı, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 116.000 puanın üzerine çıktı. Endeks kontratı, normal seansı 116.700 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında ABD borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle 116.150 puana geriledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliklerin devam ettiğini belirterek, piyasalarda, bundan sonraki süreçte veri ve haberlere bağlı olarak ülke bazlı ayrışmaların artabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.300 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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