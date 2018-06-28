Vezirköprü'de Yarış Başlıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Türkiye OFROAD 3. Yarız VEZİROFF Şampiyonası" 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Çamlık Park'ta yapılan basın toplantısı ile yarış hakkında basın bilgilendirildi. Yapılan konuşmalarda Vezirköprü Veziroff Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışların Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık kuruluşları ve sponsor kuruluşların desteği ile gerçekleştiği belirtildi. Veziroff Kulübü Başkanı Abbas Tasalı yaptığı konuşmada yarış hakkında genel bildi verdi. Katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluş ve kurumlara teşekkür eden Tasalı, yarışların 2 ayaktan oluştuğunu birincisinin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan orman etabı, ikincisi ise 1 Temmuz Pazar günü yapılacak olan seyirci etabı olduğunu belirtti. Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ise yarışlara her zaman destek verdiklerini belirterek ilçenin tanıtımına ciddi katkı sağladığını vurguladı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muammer Selçuk Yılmaz, yarışların güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Yılmaz, seyircilerin araçlarını park alanlarına park etmeleri uyarısında bulundu.

Yarışların aslında insanları ormanla buluşturduğuna dikkat çeken Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Levent Morkan, Orman İşletme Müdürlüğü olarak gerekli hazırlıkların tamamlandığını, tüm ekiplerin hazır olduğunu ifade etti.

Aile Hekimi ve kulübün genel sekreteri Orhan Aydoğdu gerekli sağlık ve ilkyardım önlemlerinin alındığı açıkladı.

Toplantıda özellikle 30 Haziran Cumartesi günü yarışların orman etabının Vezir Suyu Piknik Alanı yakınlarında yapıldığı için vatandaşların mal ve can güvenliği açısından bu alandan uzak durmaları istendi. Ayrıca en heyecanlı ve zevkli yarışın 1 Temmuz Pazar günü İncesu Mahallesi yakınında yapılacağı belirtilerek yarışseverler bu heyecanı yaşamaya davet edildi.

Konuşmacılar kazasız belasız bir yarış olması dileklerini belirterek herkesi yarışları izleme davet etti.

Toplantıya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, VEZİROFF Kulübü üyeleri ve eski kulüp başkanı Metin Yılmaz da katıldı. - SAMSUN