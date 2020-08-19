Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Türkiye ile ilişkilerimiz daha da güçlendi"
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Türkiye ile ilişkilerimiz daha da güçlendi"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro:
19.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 00:59

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirmesinden bir gün sonra Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında daha da güçlendiğini ifade etti. Maduro Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki kardeşlerimizle ikili ilişkilerimiz özellikle korona virüs salgını nedeniyle insanlığın karşı karşıya kaldığı zor dönemde daha da güçlendi. Kardeşçe dayanışma, iş birliği ve derin dostluk içinde ilerliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Venezuela ziyareti sırasında hem Devlet Başkanı Maduro hem de mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir araya gelmişti. İki ülke arasında farklı alanlarda birçok anlaşmaya imza atılmıştı.

18 Temmuz'da Türkiye, Venezuela'ya 40 bin PCR test kiti, 100 bin maske, 35 bin koyucu kıyafet ve 200 bin eldiven de dahil olmak üzere 15 ton tıbbi malzeme bağışlamıştı. Devlet Başkanı Maduro, önümüzdeki haftalarda salgınla mücadele etmek için Türkiye'den başka bir uçağın da Venezuela'ya geleceğini duyurdu. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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