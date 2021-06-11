Vatandaşlar Araçların Ne Zaman Dezenfekte Edildiğini Görebilecek
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Vatandaşlar Araçların Ne Zaman Dezenfekte Edildiğini Görebilecek

Vatandaşlar Araçların Ne Zaman Dezenfekte Edildiğini Görebilecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza attı. Vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının ne zaman dezenfekte edildiğini araç plakası ile https://dezenfektearac. mugla. bel. tr/ adresi üzerinden öğrenebilecek.

COVİD-19 salgınının başladığı günden itibaren, Muğla Büyükşehir Belediyesi Belediye otobüsleri, özel toplu taşıma araçları, taksi, ve servis tipindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor. Günde ortalama 550 araç dezenfekte edilirken son 2 ayda 35 bin 104 kez dezenfekte işlemi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza atarak toplu taşıma araçlarının son olarak ne zaman dezenfekte edildiğini gösteren sistemi devreye soktu. Dezenfekte işlemi yapılan araçlara "Dezenfekte araç belgesi" düzenlenmekte ve vatandaşların bilgisine sunulmak üzere sisteme işleniyor. Vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının ne zaman dezenfekte edildiğini araç plakasını https://dezenfektearac. mugla. bel. tr/ adresi üzerinden öğrenebilecek.

Kaynak: Habermetre

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