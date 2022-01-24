Varank: "(İran'ın doğalgaz arzında kesintiye gitmesi) İnşallah birkaç gün sürecek bu sıkıntılı süreci sanayicilerimizle el ele vererek atlatacağız" - Haberler
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Varank: "(İran'ın doğalgaz arzında kesintiye gitmesi) İnşallah birkaç gün sürecek bu sıkıntılı süreci sanayicilerimizle el ele vererek atlatacağız"

AA - Haberler | Güncel

İstanbul Mobilya Fuarı açılış programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı açılış programına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya Fuarı açılış programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı açılış programına video konferansla katılarak konuşma yaptı. (2)

Varank: (İran'ın doğalgaz arzında kesintiye gitmesi) İnşallah birkaç gün sürecek bu sıkıntılı süreci sanayicilerimizle el ele vererek atlatacağız

Varank: (İran'ın doğalgaz arzında kesintiye gitmesi) İnşallah birkaç gün sürecek bu sıkıntılı süreci sanayicilerimizle el ele vererek atlatacağız

Varank: (İran'ın doğalgaz arzında kesintiye gitmesi) İnşallah birkaç gün sürecek bu sıkıntılı süreci sanayicilerimizle el ele vererek atlatacağız

AA - Son Dakika Haberleri

Mustafa Varank, İstanbul, Güncel, Haber

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