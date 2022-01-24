Varank: "(İran'ın doğalgaz arzında kesintiye gitmesi) İnşallah birkaç gün sürecek bu sıkıntılı süreci sanayicilerimizle el ele vererek atlatacağız"

İstanbul Mobilya Fuarı açılış programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı açılış programına video konferansla katılarak konuşma yaptı.