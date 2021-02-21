Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor
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Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor

21.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:07
Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor

Van'ın Başkale ilçesinde sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen en ücra mahallelere giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarına devam ediyor.

Van'ın Başkale ilçesinde sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen en ücra mahallelere giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Türkiye-İran sınır hattında yer alan 69 kırsal mahalle ve 66 mezrada yaşayan vatandaşların aşılarını yapmak için tek tek evlerine gidiyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgelere zorlu yolculuğun ardından giden ekipler, sırası gelenlerin aşılarını yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ümit Söylemez, karlı yolları aşıp, engebeli yollarda yürüyerek koronavirüs aşılarını yapacakları vatandaşların evlerine ulaştıklarını söyledi.

2400 rakımlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Salih Akkaya da soğuk ve zor şartlarda evine gelip aşısını yapan ekiplere teşekkür etti.

Demir, "Allah sizlere dert vermesin. Buraya kadar gelip aşımı yaptılar. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Devletimiz var olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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