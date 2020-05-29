Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin ele geçirildi Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 5 günde 670 kilo eroin ele geçiren Van polisini resmi twitter hesabından tebrik etti Polis, ele geçirilen eroin paketleriyle "Maske tak" yazarak vatandaşları da Covid-19'a karşı uyardı Van'ın Gürpınar ilçesi...

Van'da toprağa gömülü 248 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 5 günde 670 kilo eroin ele geçiren Van polisini resmi twitter hesabından tebrik etti

Polis, ele geçirilen eroin paketleriyle "Maske tak" yazarak vatandaşları da Covid-19'a karşı uyardı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesi de narkotik köpeği Rexo'nunda katıldığı operasyonda toprağa gömülü 248 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi Mollahüseyin Mahallesi'nde ikamet eden A.E.'nin uyuşturucu madde nakli yapacağı yönünde ihbar aldı. Alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu; ikametine yaklaşık 700 metre mesafede bulunan tarlada; Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; toprağa gömülü 8 adet çuval içerisinde 480 paket halinde toplam 248 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.E., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

Polis, ele geçirilen eroin paketleriyle "Maske tak" yazarak vatandaşları da Covid-19'a karşı uyardı.

"İçişleri Bakanı Solu'dan Van polisine övgü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam resmi twitter hesabından, "Van da 670 kilo eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz" paylaşımı yaparak Van polisini tebrik etti.

Kaynak: İHA