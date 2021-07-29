Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu
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Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçede etkili olan sağanak yağış ve sel sonrası vatandaşların yardımına koştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçede etkili olan sağanak yağış ve sel sonrası vatandaşların yardımına koştu.

Van Büyükşehir Belediyesi; Muradiye, Gürpınar, Başkale, Saray ve Özalp ilçelerine bağlı 21 mahalle ve 3 mezrada etkili olan sağanak yağış ve sel ile birlikte harekete geçti. Farklı noktalarda su baskını ihbarı alan itfaiye ekipleri su tahliyesi yaparken, yollarda mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ise selden etkilenen mahallelerde çamur temizliği ve tahrip olan mahalle yollarında bakım-onarım çalışması yürütüyor.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için onlarca araç ve personelle çalışma yürüten belediye ekipleri, Başkale ilçesi Gedikbaşı, Özpınar, Yolmaçayır, Kavurgalı, Yavuzlar, Yurttepe mahallesine bağlı İkizdeğirmen ve Terazın mezraları ile Gelenler Mahallesi'ne bağlı Davutavat mezrası, Muradiye ilçesi Tansu Mahallesi, Saray ilçesi Karahisar Mahallesi, Gürpınar ilçesi Topsakal, Tepegören ve Çörekli mahalleri, İpekyolu ilçesi Ortanca Grup yolu, Beşçatak, Köşebaşı ve Değirmenköy mahalleleri ile Özalp ilçesine bağlı İstasyon, Mollatopuz, Sarıköy, Yünkuşak ve Kaşıkara mahallelerinde çalışma yapıyor.

Sel nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çok sayıda hayvan sel sularına kapıldı. Mahallelerde hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor. - VAN

Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu
Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu
Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu
Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu
Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu
Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu
Son dakika haber | Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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