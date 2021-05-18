Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
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Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör ögütüne yönelik Çatak ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nin Karataş Çukurları kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 5 şemsiye, 3 akü, 68 pil, 250 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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