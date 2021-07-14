Van'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı
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Van'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı

Van'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreni gerçekleştirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreni gerçekleştirildi.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde özel harekat polisinin görev konseptine uygun inşa edilen yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, vali yardımcıları, kurum amirleri ve çok sayıda özel harekat polisi katıldı.

"Bölgemizde özel harekata olan ihtiyaç gittikçe arttı"

Törende bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mevcut yerin daha önce Çevik Kuvvet Bölge Müdürlüğü olarak öngörüldüğünü ancak daha sonra vazgeçildiğini hatırlattı. Vali Bilmez, "Geçtiğimiz yıl sınır güvenliğinden dolayı il dışından özel harekat personeli ilimizde görevlendirildi. Diğer taraftan bölgemizde özel harekata olan ihtiyaç gittikçe arttı. Bu nedenle yapılan değerlendirmede, buranın özel harekete devredilmesi ve küçük bir birimin de havalimanı güvenliği dolayısıyla orada devam etmesine karar verildi. Burada hem idari bina hem spor yapılabileceği hem de araçların bakımının yapılabileceği güzel bir kampüs şeklindedir. Personelimizin burada daha rahat görevlerini ifa edeceğine inanıyorum. Binamızın İl Emniyet Müdürlüğü ve ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısının uğradığı silahlı saldırıda şehit olduğunu anımsatan Bilmez, zaman zaman bu gibi üzücü olayların da yaşandığını kaydetti. Vali Bilmez, tüm güvenlik güçlerinin her türlü kaza, bela ve afetten muhafaza olması temennisinde bulundu.

Hizmet binasının Van'a, teşkilata ve vatana hayırlı olmasını dileyen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise "Teşkilatımızın, halkımıza daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla desteklerini hiç esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Valimiz Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Arifesinde bulunduğumuz 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde vatandaşlarımızla sırt sırta vererek adeta tarih yazdılar. Bunun en güzel örneği İstanbul Boğaziçi Köprüsünde sivil şehit Burhan Öner ve Ankara Özel Harekat Başkanlığında şehit olan Polis Memuru Halil Hamuryen'dir. Vanlı iki hemşehrimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, kendilerine Allah'tan hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan duaların ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. - VAN

Van'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı
Van'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı
Van'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı
Van'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı
Van'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı
Van'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünün hizmet binası açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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