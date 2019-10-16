Van'da mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi

16.10.2019 16:20

Van'ın Bahçesaray ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Altındere Mahallesi kırsalına "Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Salih Eren Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilen 2 el bombası, çok sayıda mermi ve patlayıcı madde olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA