Van'da belediye ekipleri susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da belediye ekipleri susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı

Van'da belediye ekipleri susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı
Anadolu Ajansı / Ali Çelik - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri, yayladan merkeze getirilirken susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri, yayladan merkeze getirilirken susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı.

İlçeye bağlı Dolaylı Yaylası'nda 4 aydır koyunlarını otlatan Bahattin Alaş, havaların soğuması nedeniyle koyunlarını yerleşim yerlerine yakın bölgelere indirmeye karar verdi.

Bir gün süren yolculukta daha önce hayvanlarına su verdiği göletlerin kuruduğunu fark eden Alaş, susuz kalan hayvanları için belediyeden yardım istedi.

Hemen yola çıkan ekipler, tankerlerle taşıdığı suyu Kuşdağı Bölgesi'nde sıvatlara aktararak sürüyü suyla buluşturdu.

Alaş, 24 saattir yolda olduğunu söyleyerek, "Susuzluktan dolayı hayvanların bir adım atacak takati bile kalmadı. Durumu belediyeye bildirdim. Sağ olsunlar hemen su tankeri ile yanımıza geldiler. Koyunlarım telef olmaktan kurtuldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Van'da belediye ekipleri susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı
Van'da belediye ekipleri susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Haluk Levent Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Max Meyer Fatih Terim Samet Aybaba Okay Yokuşlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van'da belediye ekipleri susuz kalan koyun sürüsüne tankerle su taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.09.2021 09:39:15. #1.13#

title