27 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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27 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

23.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:35

Van'da birçok suçtan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Van'da birçok suçtan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme gibi suçlardan hakkında 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan N.İ, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

N.İ, adli mercilerdeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

27 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
27 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
27 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
27 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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