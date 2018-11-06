Valisi Vasip Şahin Yeni Görev Yeri Ankara'ya Gitti

Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Ercan Topaca'nın yerine Ankara Valiliğine atanan Vasip Şahin, bugün yeni görev yeri Ankara'ya gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla yaklaşık dört yıldır görev yaptığı İstanbul Valiliğinden Ankara Valiliğine atanan Vasip Şahin, bugün İstanbul'dan ayrıldı. Ankara'ya gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı VIP Salonunda Vali Şahin'i İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Vali Şahin'in torunu Ayşe Sena kızları Fatma Zehra ve Zeynep Şeyda uğurladı.

Yeni görev yeri olan Ankara'ya gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Vali Şahin, "Arkadaşlar bugün sizin de bildiğiniz gibi son yayınlanan Cumhurbaşkanlığımız kararıyla Ankara valiliğine başlamak üzere İstanbul'dan ayrılıyorum. Başta sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbullulara görev hayatım boyunca 4 yılım boyunca bizlere vermiş oldukları destek ve katkıdan dolayı çok teşekkür ederim. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum kurum kuruluşlara sivil toplum kuruluşlarına belediyelerimize askeri mülki ve adli bütün mesai paydaşlarıma yargıya başsavcılıklarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi ki bu kararda takdirini Ankara'ya kullanan cumhurbaşkanımıza hem İstanbul'da hem Ankara'da görev yapma onurunu verdiği için de sizlerin aracılığıyla şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kar Tatili yapsaydınız da gitseydiniz

Basın mensuplarının "Çocukların sosyal medyada kar tatili yapsaydınız da gitseydiniz şeklinde esprili yaklaşımları oldu. Bunlar hakkında ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Vali Şahin, "Çocuklarımız öğrencilerimiz 4 yıl boyunca çok sempatik çok sıcak çok zeka ürünü espriler yaptı. Güzel bir iletişimimiz oldu çocuklarımızla öğrencilerimizle ve dolayısıyla öğretmenlerimizle. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bunlar güzel şeylerdi ama biliyorsunuz biz kar yağdığında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aileler zarar görmesin mağdur olmasın diye almamız gereken bir karardı. Onu öylece aldık ama bu bizim çocuklarla sıcak bir ilişki kurmamızın vesilesi oldu ben bütün çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan sonra Ankara Valiliğine atanmasının kendisi için büyük onur olduğunu söyleyen Vali Şahin, "İkisi de benim için büyük bir onur hem İstanbul'da hem Ankara'da çalışıyor olmak. İnşallah milletimize ülkemize en güzel şekilde hizmet etmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. En verimli hizmetleri üretmeyi konusunda Cenab-ı Hak bizim önümüzü açsın İnşallah" şeklinde konuştu.

Uçağa binmeden önce kendisini bekleyen gazetecilerle fotoğraf çektiren Vali Şahin, daha sonra İstanbul'dan ayrıldı. - İSTANBUL