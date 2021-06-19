Valimiz, Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz, Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu

Valimiz, Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kültür Mahallesi'nde tadilat ve onarım çalışmaları devam eden Kültür Ortaokulu ve İlkokulu, Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Vakıfbank Anadolu Lisesi binalarında incelemelerde bulundu.

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kültür Mahallesi'nde tadilat ve onarım çalışmaları devam eden Kültür Ortaokulu ve İlkokulu, Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Vakıfbank Anadolu Lisesi binalarında incelemelerde bulundu.

Kültür Ortaokulu ve İlkokulu ile Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden güçlendirme ve tadilat çalışmaları ile Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilen eski Özel Fen Bilimleri Kolejinin yerinde hizmet verecek olan Vakıfbank Anadolu Lisesi binasında yürütülen tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Valimiz, yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alarak çalışmaların eylül ayının başına kadar bitirilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

İncelemeler sırasında Valimize; İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve ilgili kurumların teknik personeli eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Enis Arıkan Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mert Müldür Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz, Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 23:12:35. #1.15#

title